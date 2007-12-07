Внесены поправки в закон о пенсионном обеспечении

В документе, который был одобрен Советом Республики, предусмотрено, что при исчислении минимального размера пенсии по возрасту используется наибольшая величина бюджета прожиточного минимума за 2 последних квартала.

Кроме того, при перерасчете минимальных размеров пенсий, социальных пенсий, надбавок и повышений предлагается учитывать изменения минимального размера пенсии по возрасту.

Сегодня же белорусские сенаторы ратифицировали белорусско-итальянский договор об условиях оздоровления детей. Согласно документу в Италию будут направляться дети из школ-интернатов, из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, из неблагополучных семей, а также имеющие серьезные проблемы со здоровьем. Расходы по их проезду, страхованию, пребыванию несет итальянская сторона.

Еще одно важное решение белорусских сенаторов - одобрение декрета Президента, регулирующего некоторые нормы использования чеков "Жилье". Напомним, документ допускает использование чеков на выплату процентов по кредитам на строительство жилья. Кроме того, предусмотрена индексация чеков.

