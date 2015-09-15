Президент Лукашенко принимает участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Тема региональной безопасности 15 сентября в центре внимания участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В заседании, которое началось буквально полчаса назад, принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, России. На повестке дня - укрепление военного сотрудничества, согласование общих подходов к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Предполагается, что по итогам Сессии будет подписано более десяти документов. Переговорам на высшем уровне сегодня предшествовало совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при президенте Республики Беларусь:

Меняется ситуация вокруг Афганистана и активно действует «ИГИЛ». В этой ситуации сам Таджикистан становится основной мишенью для тех сил, которые вносят деструктивный характер. Но угрожают по существу безопасности Центральной Азии. В этом смысле страны, которые входят в ОДКБ, озабочены происходящим и прикладывают все усилия, чтобы сохранить стабильность в регионе. Встреча носит практический и жизненно важный характер не только для Центральной Азии, но и для нас, белорусов. Потому что в конечно итоге задевает интересы наших партнёров.

Для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Президент Беларуси прибыл в Душанбе ещё накануне. Александр Лукашенко встретился с Президентом Таджикистана. Разговор охватил сразу несколько тем: как непосредственно взаимодействия между странами, так и международной повестки дня. Оба лидера высказали твердое намерение продолжать сотрудничество.