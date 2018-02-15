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Президент Беларуси освободил от должностей Амельяновича и Шамко за непринятие должных антикоррупционных мер

15 февраля 2018 19:36
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Новости Беларуси. 15 февраля стало известно, что Президент Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В частности, об освобождении от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями.  

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова в комментарии БЕЛТА отметила, что требования главы государства по бескомпромиссной борьбе с коррупцией в госорганах известны. «Любой такой факт наносит непоправимый ущерб имиджу власти и общественным отношениям в государстве.   

К руководителям, в подведомственных организациях которых будут установлены подобные факты, будут приниматься самые жесткие, но справедливые меры, включая освобождение от занимаемых должностей», подчеркнула глава администрации Президента.  

# Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси # Наталья Кочанова

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