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В Минском районе досрочно проголосовали 11% избирателей

15 февраля 2018 14:37
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Новости Беларуси. Более 11% избирателей Минщины уже отдали свой голос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе досрочно проголосовали 11% избирателей-1

В Минском районе досрочно проголосовали 11% избирателей-3

На участки для голосования в центральном регионе пришло почти 125 тысяч человек. Люди проявляют активность и, внимательно изучив кандидатов, делают свой выбор. Напомним, досрочное голосование проходит в течение 5 дней – до субботы 17 февраля включительно.  

Подробнее о тех, кто уже «поставил галочку» – в видеоматериале.  

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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