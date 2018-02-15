В Минском районе досрочно проголосовали 11% избирателей

Новости Беларуси. Более 11% избирателей Минщины уже отдали свой голос, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На участки для голосования в центральном регионе пришло почти 125 тысяч человек. Люди проявляют активность и, внимательно изучив кандидатов, делают свой выбор. Напомним, досрочное голосование проходит в течение 5 дней – до субботы 17 февраля включительно.