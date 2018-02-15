Прямой эфир

«Депутаты – это люди, которых выбирает народ». Губернатор Минской области сделал свой выбор на досрочном голосовании

15 февраля 2018 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Среди тех, кто 15 февраля пришел на участок и губернатор Минской области Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со слов руководителя центрального региона, в воскресенье 18 февраля у него рабочий день, поэтому досрочное голосование – отличная возможность воспользоваться своим конституционным правом.  

«Депутаты – это люди, которых выбирает народ». Губернатор Минской области сделал свой выбор на досрочном голосовании-1

«Депутаты – это люди, которых выбирает народ». Губернатор Минской области сделал свой выбор на досрочном голосовании-3

«Депутаты – это люди, которых выбирает народ». Губернатор Минской области сделал свой выбор на досрочном голосовании-5

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:  
Депутаты – это те люди, которых выбирает народ. Это та прослойка, которая должна выдвигать инициативы, которая должна идти к людям и общаться с ними. Что происходит в обществе, что происходит в государстве, какие программы реализуются и, в принципе, они должны оказывать реальную помощь нашему населению.  

И вот свежие цифры. По итогам второго дня досрочного голосования на выборах в местные Советы депутатов уже проголосовали больше 11 % избирателей. Самые активные в процессе голосования – минчане. Всего в списках избирателей около 7 миллионов белорусов. Электоральная гонка завершится уже в предстоящее воскресенье. Будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.  

# Фотофакт # Анатолий Исаченко # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе досрочно проголосовали 11% избирателей
15 февраля 2018 14:37

В Минском районе досрочно проголосовали 11% избирателей

«Здесь нет моих политических антагонистов». Ермошина досрочно проголосовала на выборах в местные Советы
15 февраля 2018 13:09

«Здесь нет моих политических антагонистов». Ермошина досрочно проголосовала на выборах в местные Советы

Президент Беларуси освободил от должностей Амельяновича и Шамко
15 февраля 2018 11:56

Президент Беларуси освободил от должностей Амельяновича и Шамко