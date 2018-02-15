«Депутаты – это люди, которых выбирает народ». Губернатор Минской области сделал свой выбор на досрочном голосовании

Новости Беларуси. Среди тех, кто 15 февраля пришел на участок и губернатор Минской области Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со слов руководителя центрального региона, в воскресенье 18 февраля у него рабочий день, поэтому досрочное голосование – отличная возможность воспользоваться своим конституционным правом.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Депутаты – это те люди, которых выбирает народ. Это та прослойка, которая должна выдвигать инициативы, которая должна идти к людям и общаться с ними. Что происходит в обществе, что происходит в государстве, какие программы реализуются и, в принципе, они должны оказывать реальную помощь нашему населению.

