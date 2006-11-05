Президент Беларуси 5-7 ноября совершил официальный визит в Иран

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5-7 ноября совершит официальный визит в Исламскую Республику Иран, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Исламской Республики Иран Махмудом Ахмадинежадом, встретится с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи, первым вице-президентом Ирана Парвизом Давуди. Ожидается, что во время визита будет подписан ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, касающихся различных сфер двустороннего сотрудничества. Нынешний визит на высшем уровне проводится в развитие договоренностей, достигнутых президентами в сентябре этого года в Гаване. Белорусский лидер уже посещал Иран в марте 1998 года, ответный виГлава белорусского государства проведет переговоры с президентом Исламской Республики Иран Махмудом Ахмадинежадом, встретится с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи, первым вице-президентом Ирана Парвизом Давуди.

Ожидается, что во время визита будет подписан ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, касающихся различных сфер двустороннего сотрудничества.

Нынешний визит на высшем уровне проводится в развитие договоренностей, достигнутых президентами в сентябре этого года в Гаване. Белорусский лидер уже посещал Иран в марте 1998 года, ответный визит бывшего президента Ирана Мохаммада Хатами в Беларусь состоялся в сентябре 2004 года.

В 2005 году объем двустороннего товарооборота составил $38,4 млн. и вырос на 4,7%. Белорусский экспорт достиг $35,6 млн. и увеличился на 7,1%, импорт составил $2,7 млн.

Основными статьями белорусского экспорта в Иран являются грузовые и карьерные автомобили, металлопродукция, синтетические волокна, искусственные комплексные нити, полимеры этилена, калийные удобрения, электронные интегральные схемы, подшипники. Основа импорта - продукты питания, изделия из пластмасс и товары медицинского назначения.

За последние годы созданы благоприятные условия для динамичного наращивания товарооборота Беларуси и Ирана: открыты сборочные производства грузовых автомобилей МАЗ в Иране и легковых автомобилей "Саманд" в Беларуси, прорабатываются проекты в сферах тракторо-, машино- и станкостроения, а также реализуются инвестиционные проекты в области строительства и энергетики.

зит бывшего президента Ирана Мохаммада Хатами в Беларусь состоялся в сентябре 2004 года. В 2005 году объем двустороннего товарооборота составил $38,4 млн. и вырос на 4,7%. Белорусский экспорт достиг $35,6 млн. и увеличился на 7,1%, импорт составил $2,7 млн. Основными статьями белорусского экспорта в Иран являются грузовые и карьерные автомобили, металлопродукция, синтетические волокна, искусственные комплексные нити, полимеры этилена, калийные удобрения, электронные интегральные схемы, подшипники. Основа импорта - продукты питания, изделия из пластмасс и товары медицинского назначения. За последние годы созданы благоприятные условия для динамичного наращивания товарооборота Беларуси и Ирана: открыты сборочные производства грузовых автомобилей МАЗ в Иране и легковых автомобилей "Саманд" в Беларуси, прорабатываются проекты в сферах тракторо-, машино- и станкостроения, а также реализуются инвестиционные проекты в области строительства и энергетики.