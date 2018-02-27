Председателем Минского областного Совета депутатов избрана Наталья Якубицкая

Это стало известно по итогам первой сессии 28 созыва. Согласно законодательству, первое заседание новоизбранных народных представителей проводится не позднее 30 дней после выборов. Всего в областном Совете депутатов 68 человек.

Наталья Якубицкая, председатель областного Совета депутатов:

На следующей сессии мы учтем пожелания наших уважаемых депутатов. Они определят для себя, в какой комиссии они хотят работать, чтобы эта работа была эффективной. И мы сформируем и продолжим нашу работу.

Для нас самое важное, мы нацелены на то, чтобы создать все условия для роста благополучия жителей Минской области, на улучшение качественного уровня жизни, роста заработной платы. Вот это мы все будем делать. Все во имя людей.