Посол Азербайджана в Беларуси: Чтобы знать настоящее Беларуси, нужно читать Богдановича и Купалу. Это код нации

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Чрезвычайный Полномочный Посол Азербайджана в Республике Беларусь Исфандияр Вагабзаде.

У Вас такое совершенно необычное хобби: Вы занимаетесь переводом, причем литературным, поэзии на азербайджанский язык. В данном случае поэзии Максима Богдановича. Почему именно Богданович?

Исфандияр Вагабзаде:

Во-первых, Богданович мне ближе. Во-вторых, у него национальный колорит, дух белорусского народа очень силен. Переводить поэта, у которого силен национальный колорит, очень трудно.

Вообще поэзию переводить очень трудно.

Исфандияр Вагабзаде:

Очень сложно. Но дело в том, что я сам не поэт, не писатель, хотя у меня вышло семь книг. Я профессор и доктор филологических наук.

Перевести очень трудно. Я скажу вам одну фразу, которую произнес Борис Пастернак: «Перевод поэзии похож на женщину». Если построчно перевести, то это будет верная тебе женщина, но некрасивая. А если будешь переводить душу, именно колорит, значит будет красивая женщина, но неверная.

Какая получилась женщина: красивая или верная?

Исфандияр Вагабзаде:

У меня пока некрасивая, но верная. Но думаю, что в процессе перевода это будет очень красивая женщина, но неверная.

А у Вас есть любимые строки, стихи у Богдановича?

Исфандияр Вагабзаде:

Есть. Но я должен сделать построчный перевод. Думаю, в 2013 году я отправлю 5-6 книг стихотворений в Баку, чтобы там было печатное все.

Есть языки, на мой субъективный взгляд, которые поэтичны и нет. Допустим, в белорусском языке красивая поэзия. Потому что язык, как говорят по-белорусски, мілагучны.

Исфандияр Вагабзаде:

Очень жаль, что нынешняя молодежь не знает Максима Богдановича. Купалу знают, Коласа не знают, Танка знают. Это по опыту общения с молодежью.

А азербайджанский язык поэтичный? У Вас есть любимые стихи на этом языке?

Исфандияр Вагабзаде:

Он очень поэтичный.

Мой отец был известным поэтом, дважды лауреатом госпремии СССР. Поэзия у меня в крови. Я выбрал себе профессию литературоведа.

Для дипломата у Вас нестандартное образование.

Исфандияр Вагабзаде:

На первый взгляд, дипломатия и поэзия отрицают друг друга. Сильными дипломатами были поэты, писатели.

Маккиавели был великим дипломатом. Он был сильным драматургом. Сервантес был дипломатом, Свифт, Стендаль, Бомарше, Шуман. Пушкин сам работал в МИДе. Тютчев, Фонвизин, Грибоедов. Все они были акулами в области дипломатии. Но, несмотря на то, что они были очень сильными дипломатами, тем не менее, они были романтиками.

Не обязательно читать историю СССР, России. Там много чего написано. Но для того, чтобы знать русский дух, на что способна русская душа, читать нужно Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова. Это код нации.

Для того, чтобы знать настоящее время Беларуси, я думаю, достаточно читать Богдановича и Купалу. Это код нации, народа.

Вы в Беларуси уже больше года. А Вам удалось разгадать тот самый код нации и познать душу белорусского народа? Этого времени достаточно?

Исфандияр Вагабзаде:

Код нации узнать очень трудно. Мне так кажется, что не удалось. Еще буду продолжать. Буду переводить Богдановича, Купалу, чтобы их ближе узнал азербайджанский народ.

Я знаю, что вы встречались и с белорусскими студентами, читали лекции в нашем ведущем университете. Что Вы говорили им?

Исфандияр Вагабзаде:

Там большинство студентов мечтают стать дипломатами. Может, сейчас модная и престижная профессия. Но что такое дипломатия? Разные вещи они говорили. Я сказал, что дипломат – это тот, кто любит народ, свою нацию. От дипломата, прежде всего, требуется любить народ. И где он будет работать - уважать народ. Дипломатия заключается в любви к своей стране, нужно знать дух народа страны, в которой работаешь, литературу, искусство, язык, историю. Прежде всего, литературу. Потому что это код нации. Лично мне так кажется.