Переговоры по Украине продолжаются 4 августа: на повестке – вопрос отвода вооружений от линии соприкосновения

Новости Беларуси. Переговорный марафон по Украине продолжается. Предыдущее заседание контактной группы, а также ее рабочих подгрупп состоялось в Минске накануне. Оно длилось около 12 часов и закончилось поздно ночью.

Сегодня, 4 августа, в Минске вновь собрались представители подгруппы по безопасности. Стороны намерены не расходиться, пока не найдут компромисс по принципиальным вопросам. В частности — отвод вооружения от линии соприкосновения. Это очередная попытка прийти к единому знаменателю, ведь накануне этого сделать так и не удалось.

Мартин Сайдик, специальный председатель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Ведется работ, как вы знаете, по соглашению об отводе танков и также артиллерийских орудий калибром до ста миллиметров и минометов калибром до ста двадцати миллиметров включительно. Значит, эта работа продолжается.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность белорусской стороне, потому что она действительно нам создает условия для работы здесь.

По словам представителя ОБСЕ, некоторые моменты все же удалось согласовать. Так специалисты по экономическим вопросам договорились решить проблему водоснабжения. Уже в ближайшее время обследуют две подстанции в Донецкой и Луганской областях. Также намерены приступить к разминированию и восстановлению железнодорожной инфраструктуры. О необходимости возобновления работы контрольно-пропускных пунктов через линию соприкосновения в Луганской области договорилась уже эксперты по гуманитарным вопросам.