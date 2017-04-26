Павел Латушко вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Франции, Испании, Португалии и Монако Павел Латушко вручил 26 апреля верительные грамоты князю Монако Альберу II.
Во время встречи стороны обсудили перспективы развития партнерских отношений между двумя государствами.
Речь, в частности, шла о проведении совместной презентации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Обсуждалась и возможность гастролей в нашей стране Национального балета Монте-Карло и победителей циркового фестиваля,
который ежегодно проходит в Монако. По окончании встречи Павел Латушко подарил Альберу Второму фотографию 1935 года.
На ней запечатлен князь Монако Луи II у главного входа в Несвижский Дворец, куда он прибыл по приглашению князя Альбрехта Радзивилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.