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Павел Латушко вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II

26 апреля 2017 16:38
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Франции, Испании, Португалии и Монако Павел Латушко вручил 26 апреля верительные грамоты князю Монако Альберу II.

Во время встречи стороны обсудили перспективы развития партнерских отношений между двумя государствами.

Павел Латушко вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II-1

Речь, в частности, шла о проведении совместной презентации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Обсуждалась и возможность гастролей в нашей стране Национального балета Монте-Карло и победителей циркового фестиваля,

который ежегодно проходит в Монако. По окончании встречи Павел Латушко подарил Альберу Второму фотографию 1935 года.

Павел Латушко вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II-4

На ней запечатлен князь Монако Луи II у главного входа в Несвижский Дворец, куда он прибыл по приглашению князя Альбрехта Радзивилла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Международная политика

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