Павел Латушко вручил верительные грамоты князю Монако Альберу II

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси во Франции, Испании, Португалии и Монако Павел Латушко вручил 26 апреля верительные грамоты князю Монако Альберу II. Во время встречи стороны обсудили перспективы развития партнерских отношений между двумя государствами.

Речь, в частности, шла о проведении совместной презентации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Обсуждалась и возможность гастролей в нашей стране Национального балета Монте-Карло и победителей циркового фестиваля, который ежегодно проходит в Монако. По окончании встречи Павел Латушко подарил Альберу Второму фотографию 1935 года.