Парламент Греции одобрил очередной антикризисный план

Он предусматривает новые сокращения зарплат и пенсий, а также массовые увольнения госслужащих в обмен на обещанный транш международных кредитов ЕС и МВФ.

Голосование в парламенте спровоцировало массовые демонстрации в Афинах и многих других городах Греции, которые вновь вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Чтобы не допустить попытки штурма парламента, стражи порядка применили слезоточивый газ. В ответ в них полетели камни и «коктейли Молотова».

В столкновениях погиб один из демонстрантов, более сотни получили ранения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».