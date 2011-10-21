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Парламент Греции одобрил очередной антикризисный план

21 октября 2011 06:51
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Он предусматривает новые сокращения зарплат и пенсий, а также массовые увольнения госслужащих в обмен на обещанный транш международных кредитов ЕС и МВФ.

Голосование в парламенте спровоцировало массовые демонстрации в Афинах и многих других городах Греции, которые вновь вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Чтобы не допустить попытки штурма парламента, стражи порядка применили слезоточивый газ. В ответ в них полетели камни и «коктейли Молотова».

В столкновениях погиб один из демонстрантов, более сотни получили ранения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # общество # Кризис в Греции

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