Изменение в Законе. Общество по защите прав потребителей должно будет помогать белорусам бесплатно

Общественные объединения вправе возмещать расходы, связанные с деятельностью по защите прав потребителей, со стороны, виновной в нарушении этих прав. Виновная сторона возмещает расходы по решению суда, в случае если вина продавца, поставщика, производителя услуг будет доказана.
Все обращения и жалобы потребителей будут рассматриваться, а не только те, которые выгодны с точки зрения обществ защиты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Леонид Ковалевич, член Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Потребители смогут шире использовать закон «О защите прав потребителей», обращаясь по вопросам некачественных товаров и услуг. Расходы будет возмещать виновная сторона.