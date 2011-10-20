Изменение в Законе. Общество по защите прав потребителей должно будет помогать белорусам бесплатно

Белорусские депутаты сегодня одобрили внесение изменений в закон «О защите прав потребителей». В частности, с покупателями, у которых есть претензии, общественные объединения станут работать исключительно на безвозмездной основе. А стороны будут заключать договор на бесплатное оказание услуг.

Общественные объединения вправе возмещать расходы, связанные с деятельностью по защите прав потребителей, со стороны, виновной в нарушении этих прав. Виновная сторона возмещает расходы по решению суда, в случае если вина продавца, поставщика, производителя услуг будет доказана.

Все обращения и жалобы потребителей будут рассматриваться, а не только те, которые выгодны с точки зрения обществ защиты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Ковалевич, член Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Потребители смогут шире использовать закон «О защите прав потребителей», обращаясь по вопросам некачественных товаров и услуг. Расходы будет возмещать виновная сторона.