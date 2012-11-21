Палестина и Израиль продолжают обстрелы ракетами

Мировые новости. Перемирие на Ближнем Востоке откладывается. Палестина и Израиль продолжают ракетные обстрелы, хотя военные действия должны были прекратиться уже сегодня.

В поисках мира в регион прибыли госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава ООН Пан Ги Мун. Переговоры по этому вопросу продолжатся. Тем временем, в Тель-Авиве произошел мощный взрыв. Бомба сдетонировала в пассажирском автобусе. Ранены более 20 человек.

Напряженная ситуация в регионе сохраняется около недели. Число жертв конфликта превысило 130 человек.

Ракетным ударам часто подвергаются жилые дома и различные учреждения. В результате гибнут мирные жители, среди которых женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» продолжает выполнять рейсы в Тель-Авив, несмотря на обострение политической ситуации в Израиле. Об этом сообщили в национальной авиакомпании. Частота и расписание вылетов остается без изменений.

В настоящее время самолеты из Минска во второй по величине город Израиля летают регулярно дважды в неделю. Ситуация в аэропорту Бен-Гурион полностью контролируется, отмены рейсов нет, принимаются дополнительные меры безопасности.

И, как сообщили в МИД нашей страны, в секторе Газа находятся только две гражданки Беларуси. Ранее им была оказана помощь по выезду, но, через некоторое время женщины самостоятельно вернулись обратно к семьям. Посольство Беларуси в Израиле внимательно следит за развитием ситуации и находится в контакте со всеми белорусскими гражданами, которые могут быть затронуты военным противостоянием.