Отставки премьера Николая Азарова не будет - Парламент Украины против

Новости Украины. Парламент Украины отказался выразить вотум недоверия Правительству во главе с Николаем Азаровым. За соответствующую резолюцию проголосовали лишь 186 депутатов, тогда как для отставки были необходимы голоса не менее 226 парламентариев из 450. Свой голос против Правительства не отдали депутаты от правящей Партии регионов. Также не поддержали проект сторонников евроинтеграции коммунисты и часть внефракционных парламентариев.

На данный момент у стен Верховной Рады начата акция протеста. На площади Независимости разбит палаточный лагерь. Центральные улицы столицы Украины уже несколько дней из-за баррикад превратились в пешеходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в Украине накалилась до предела. Правительство страны сегодня не было отправлено в отставку в рамках законодательных усилий — голосованием Рады. Но ему, возможно, предстоит встретить натиск сил так называемой уличной демократии — Майдана.

По последним данным, несколько групп протестующих отделились от митинга в центре Киева и пришли к зданию администрации главы государства. Участники этой отнюдь не мирной акции собираются в ультимативной форме требовать смены кабинета.

Стражи правопорядка приведены в состояние повышенной готовности. Но полностью исключить повторения воскресных событий, завершившихся стычками агрессивно настроенных с милицией, сейчас невозможно.

Поводом для нового витка напряжённости в Украине стал провал голосования по вотуму недоверия кабинету. Прозападные силы в парламенте заручились поддержкой 186 депутатов, тогда как для роспуска кабинета Николая Азарова им были нужны 226 голосов. При этом полноценное возобновление работы правительства под вопросом, из-за того что целый ряд административных зданий в Киеве по-прежнему заблокирован протестующими.