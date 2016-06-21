Открывать больше педагогических классов в школах предложит на ВНС ректор БГПУ

Новости Беларуси. Завтра в Минске пройдет пятое Всебелорусское народное собрание. Столицу на этом форуме представят четыре сотни делегатов. Это представители разных сфер жизни города. Педагоги, медики, депутаты, управленцы, силовики, ученые.

В числе делегатов, и ректоры высших учебных заведений. Александр Жук уже третий год возглавляет главный педагогический ВУЗ страны. Сам окончил механико-математический факультет БГУ, а начинал свою карьеру в школе учителем.

Главным достижением в работе считает повышение интереса к профессии педагога у абитуриентов. Накануне Всебелорусского народного собрания говорит о необходимости развивать эту сферу.

Одним из его главных предложений станет увеличение количества педагогических классов в школах. Такая мера, по мнению, Александра Ивановича, позволит существенно улучшить качество подготовки кадров.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка:

Очень важно, что сегодня в нашей стране уже созданы педагогические классы, так называемые. Их уже больше 100 и там уже 1,5 тысячи десятиклассников занимается. Это как раз те ребята, которым нравится профессия учителя, они себя уже пробуют в качестве помощника воспитателя, помощника учителя, классного руководителя. Начинают работать с младшеклассниками для того, чтобы попробовать свои способности – могу я быть учителем или нет

Во время проведения Главного народного форума страны в Минске организуют работу “горячей” телефонной линии. Задать интересующие вопросы или внести какие-либо предложения можно 22 июня с 11 утра и до шести вечера. Принимать звонки будут и 23 июня с десяти утра до часа дня.

Кроме того, завтра в столице пройдет и прямая линия председателя Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Дмитрий Гуриненко ответит на вопросы, касающиеся ввода жилья на территории столицы.