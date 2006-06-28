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О борьбе с нелегальным оборотом наркотиков

28 июня 2006 10:50
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В Минск прибыли представители милицейских ведомств Беларуси, Украины и Молдавии, чтобы обсудить вопросы взаимодействия в области борьбы с нелегальным оборотом наркотиков. В семинаре также принимают участие и представители Италии, Бельгии, Англии, Исполкома СНГ, управления ООН по наркотикам и преступлениям. В настоящее время в нашей стране  состоит на официальном  учете 9,5  тысяч  наркоманов.  Реальная  цифра - около 50 тысяч. Для Беларуси  проблема  незаконного  оборота  наркотиков  такая же  острая, как и для большинства стран  мира.
В Беларуси наркобизнеса нет, однако действуют преступные группы, которые поставляют в республику наркотики и участвуют в их транзите через  территорию Беларуси.
# Наркотики

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