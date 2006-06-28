О борьбе с нелегальным оборотом наркотиков

В Минск прибыли представители милицейских ведомств Беларуси, Украины и Молдавии, чтобы обсудить вопросы взаимодействия в области борьбы с нелегальным оборотом наркотиков. В семинаре также принимают участие и представители Италии, Бельгии, Англии, Исполкома СНГ, управления ООН по наркотикам и преступлениям. В настоящее время в нашей стране состоит на официальном учете 9,5 тысяч наркоманов. Реальная цифра - около 50 тысяч. Для Беларуси проблема незаконного оборота наркотиков такая же острая, как и для большинства стран мира.

В Беларуси наркобизнеса нет, однако действуют преступные группы, которые поставляют в республику наркотики и участвуют в их транзите через территорию Беларуси.