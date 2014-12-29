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Нового руководителя представили 29 декабря коллективу Национального статистического комитета Беларуси

29 декабря 2014 10:35
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Новости Беларуси. Нового руководителя представили 29 декабря коллективу Национального статистического комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравляя с назначением на новую должность Инну Медведеву, глава Администрации Президента Александр Косинец выразил уверенность, что она сумеет мобилизовать коллектив на эффективный результат, в том числе обеспечить достоверность предоставляемой главе государства и правительству информации, от точности которой зависит эффективность принимаемых решений.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Надо войти в курс дела, вспомнить то, что надо, и ознакомиться с тем, куда ушла вперед статистика. Но самое главное для статистики – это продолжение совершенствования, подготовка своевременной и достоверной информации о происходящих в экономике республики процессах, информирование руководства для принятия управленческих решений.

# Отставки и назначения в Беларуси # Инна Медведева

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