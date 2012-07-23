На парламентских выборах в Беларуси будет работать 6305 участков для голосования

Новости Беларуси. Избирательных участков в этой кампании будет 6305. Традиционно их создают в школах, Домах культуры, ЖЭСах — принцип шаговой доступности и удобства избирателей. В этот раз около 300 участков появятся также в больницах, санаториях и воинских частях.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Там несколько десятков избирателей, и как правило, на этих участках подсчёт голосов можно начинать ещё до окончания голосования по всей республике. Главное, чтобы проголосовали все избиратели, которые находятся в этом учреждении.

Участков для голосования в этот раз немного меньше, чем раньше. Это связано с совершенствованием административно-территориального устройства. Кстати, всегда по числу участков в лидерах была Минская область, а сейчас Гомельская. В деревнях, где жителей избирательного возраста менее 20-ти будет организован подвоз к местам голосования других населенных пунктах или выезды с урнами на дом.

Павел Жуга, начальник отдела организационно-кадровой работы Борисовского райисполкома Минской области:

На территории Борисова и Юорисовского района образовано 112 участков. В настоящее время осуществляется выдвижение представителей в состав участковых избирательных комиссий.

О том, когда и главное где голосовать, всех избирателей должны проинформировать дополнительно. Так что за 10 дней до выборов стоит заглянуть в свой почтовый ящик. Там обязательно должна быть памятка.

Будет ли участок стандартным или в нём установят веб-камеры и прозрачные урны — последнее слово остается за местными администрациями. Бюджетом парламентских выборов такие дополнительные расходы не предусмотрены, но никто не запрещает сделать это спонсорам. В Витебской области, например, с инициативой выступил губернатор.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Заявил, что не пожалеют средств и постараются, чтобы как можно больше прозрачных урн было на избирательных участках в Витебской области. За это мы можем сказать только спасибо.

Около 40 избирательных участков в этот раз организуют и за рубежом — в диппредставительствах и консульствах в тех странах, где избирателей не менее 20-ти. Отдать свой голос за депутата можно будет даже в туристической поездке или командировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.