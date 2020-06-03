Мусиенко: «Надо быть готовыми к провокации. Кровь. Для них кровь важна»

Эксперт прокомментировал корреспонденту СТВ ситуацию в минувшие выходные на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Это технологии, которые применяются, которые мы часто видели в других странах. И поэтому к этому надо быть готовым. Просто задумайтесь: у нас 6,5 миллионов избирателей. Если, по оценкам, они за это время собрали 10 тысяч подписей все (притом, там подписываются и за правых, и за левых, без разницы), сколько это процентов от избирателей пришло? То, что это выходит – надо реагировать и думать над тем. Это же наши люди, наши избиратели. Почему они делают, почему не слышат или слышат? С этим работать. Это технологии, которые раскручивают интерес. Есть люди, которые не смотрят ваш телеканал, не читают газет. С ними как работать, вот это важно, как работать в соцсетях – это и есть технологический ответ наш, который мы должны сделать.

Насколько правомерно так использовать это время?

Сергей Мусиенко:

Разберётся милиция и суды в правомерности. Это делается, это делается по всему миру, повсеместно. Насколько погромы в Америке правомерны? Но Байден платит штрафы. Структуры Байдена платят штрафы погромщикам. Вдумайтесь, это правомерно? Мир изменился.

То есть, это просто технологии?

Сергей Мусиенко:

Да. Есть классик Джин Шарп, который описал в своих работах – считает себя отцом развала СССР через вильнюсские события. Поэтому надо быть готовыми к провокации. Кровь. Для них кровь важна. И поэтому к этому надо быть готовым и этого остерегаться, этих людей, которые идут в эти вещи, понимать, что ими манипулируют. Это очень серьёзная вещь.