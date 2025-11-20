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Министр иностранных дел Беларуси провёл встречу с послом Зимбабве – что обсудили?

20 ноября 2025 06:23
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Вывести отношения Минска и Хараре на стратегический уровень договорились министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и Чрезвычайный посол Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла 19 ноября.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время взаимных визитов на высшем уровне. Среди них: реализация третьей фазы механизации фермерских хозяйств Зимбабве, развитие промышленной кооперации, сотрудничество в сфере здравоохранения и рост товарооборота двух стран. Дипломаты также подтвердили движение к стратегическому партнерству в соответствии с дорожной картой до 2030 года.

Напомним, она подписана в мае во время визита в Минск президента Зимбабве. Тогда лидеры стран договорились создать совместную комиссию. Она станет ключевым механизмом для координации работы.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Зимбабве

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