Прямой эфир

МИД Беларуси выражает обеспокоенность обострением обстановки в центре Киева

19 февраля 2014 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МИД Беларуси выражает обеспокоенность обострением обстановки в центре Киева. Такие радикальные и противоправные методы разрешения внутриполитических разногласий являются недопустимыми. Беларусь по-прежнему выступает за урегулирование политического кризиса в Украине путем цивилизованного диалога и без какого-либо вмешательства извне.

Министерство иностранных дел выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и принятие взвешенных решений в интересах украинского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко и Николай Бордюжа обсудил вопрос оказания помощи Таджикистану в рамках ОДКБ
17 февраля 2014 11:36

Александр Лукашенко и Николай Бордюжа обсудил вопрос оказания помощи Таджикистану в рамках ОДКБ

В Украине вступает в действие закон об амнистии - освободят более 200 человек
17 февраля 2014 08:17

В Украине вступает в действие закон об амнистии - освободят более 200 человек

В Киеве разобрана часть укреплений, освобождены мэрия столицы и здания обладминистраций
16 февраля 2014 13:56

В Киеве разобрана часть укреплений, освобождены мэрия столицы и здания обладминистраций