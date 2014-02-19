Новости Беларуси. МИД Беларуси выражает обеспокоенность обострением обстановки в центре Киева. Такие радикальные и противоправные методы разрешения внутриполитических разногласий являются недопустимыми. Беларусь по-прежнему выступает за урегулирование политического кризиса в Украине путем цивилизованного диалога и без какого-либо вмешательства извне.

Министерство иностранных дел выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и принятие взвешенных решений в интересах украинского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.