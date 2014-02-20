Майдан в Киеве: объявлена эвакуация Верховой Рады, в город пребывают оппозиционеры из регионов

Новости Украины. Тревожные новости продолжают поступать из Киева. Столкновения на Майдане не прекращаются. В Верховной Раде объявлена эвакуация. В сторону правоохранителей летят взрывпакеты и файеры, над площадью – густой дым от горящих покрышек. В Киев прибывают оппозиционеры из регионов.

По данным МВД, 20 февраля в ходе беспорядков ранены бойцы «Беркута» и солдаты внутренних войск. Всего 23 человека.

День скорби в Украине, к сожалению, не только не стал днем перемирия и траура, а совсем наоборот: скорбь в силе только приумножается. Где-то в начале 10 утра по местному времени сотни «Самообороны» Майдана начали наступление на позиции правоохранителей. За час боевых действий бойцам «Самообороны» удалось не только отбить прежние позиции (ту же улицу Грушевского и Октябрьский дворец), но и занять новые стратегические объекты. Среди них и гостиница «Украина».

К этому часу известно более чем о 10 новых жертвах. Мы сами видели, как доставляют людей с простреленными конечностями в военно-полевой госпиталь Майдана. Он по-прежнему функционирует в стенах Михайловского монастыря. В каких-то нескольких сотнях метро от театра боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, утром госпиталь посетил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Сегодня в Киеве вообще много иностранных гостей. Кроме поляка – дипломаты Германии и Франции. Поможет ли это снизить градус противостояния? Навряд ли. Сейчас, по данным коллег, усиленными темпами уже ведется эвакуация Верховной Рады Украины.

В связи с крайне напряженной ситуацией в Киеве и других городах посольство Беларуси рекомендует находящимся в Украине белорусам не посещать места активных протестных действий и быть предельно осторожными.