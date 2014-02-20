Майдан в Киеве: число жертв достигло 28 человек, в больницах – более 160, появились перебои с поставками продовольствия

Новости Украины. В Киеве после ночного перемирия начинается новый этап противостояний. К Майдану в эти минуты стягиваются протестующие. Появляется информация о новых жертвах. Слышны сирены карет скорой помощи.

Назвать минувшую ночь в Украине спокойной можно лишь условно. Да, по сравнению с тем, что здесь происходило сутками ранее, наверное, теперь действительно затишье. Но это затишье сопровождается постоянными тревожными сообщениями. Число жертв неуклонно растет. Оно уже достигло 28 человек. Умирают люди, получившие травмы накануне. В тяжелом состоянии в больницах сейчас находятся еще более 160 человек. Кроме того, ночью из сгоревшего Дома профсоюзов извлекли останки по крайней мере четырех человек. Они, скорее всего, погибли в огне пожара.

А в Хмельницком вечером 19 февраля из автомата была застрелена молодая активистка. Стреляли через двери из здания службы безопасности Украины. В тот момент протестующих в здании быть не могло.

Трассы по-прежнему контролируются вооруженными сотрудниками ГАИ и спецподразделений. Свои кордоны и у митингующих. Они не пускают в Киев автобусы с переодетыми милиционерами и сотрудниками спецподразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве уже говорят о перебоях с поставками продовольствия и дефиците бюджетных сортов хлеба. Однако в супермаркетах в центре города, которые посетили мы, какой-то острой нехватки продуктов не замечено.

Метро не работает уже третьи сутки. Наземный транспорт не справляется. Такси подорожало в два раза. Однако все это становится незначительным на фоне человеческих жертв. 20 февраля – день скорби по погибшим накануне. В церквях проходят панихиды.