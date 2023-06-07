Они «бьют» в интересы людей. Зачем Тихановская хочет усложнить жизнь белорусов санкциями?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Поступки конкретного человека обычно говорят красноречивее любых слов. Как о мотивах его поступков, так и о нем самом. Феномен «Вована и Лексуса» поднимает это нутро на поверхность. Любая провокация – это вызов. Но как поступить, оказавшись внутри ситуации – уже личный выбор. И когда российские пранкеры пообщались с так называемой «оппозицией», то в лице Тихановской сторонники белорусского мятежа в очередной раз протранслировали свое настоящее отношение к нашей стране и людям. «Сейчас мы боремся, отстаиваем свою позицию, чтобы не снимали санкции на калий с Лукашенко. На нашей стороне много стран, но есть те, кто лоббирует снятие санкций», – отмечает Светлана достаточно вяло и как-то особо растеряно.

Этот небольшой эпизод дает четко понять о многих участниках данной истории. Вывод о том, что Тихановская ничего не решает и о дальнейших западных планах не сильно в курсе – уже нафталин. Но что касается санкций, то нельзя обойти этот факт, что они ложатся на плечи нашего Президента достаточно косвенно. В первую очередь они «бьют» в интересы людей и страны. А сам глава государства, согласно принципам своего служения, эти вопросы обычно решает. И несмотря ни на что, решает успешно. Это тоже заметно «на срезе» опыта.

На примере приведенного фрагмента с конкретным пранком следует два главных вывода: зачинщикам белорусских протестов на все возможные неудобства людей все равно. А другой более значимый показатель – что со своей президентской задачей Лукашенко прекрасно справляется. Взять, к примеру, другой эпизод на ту же тему введенных санкций.

И тут уже Президент говорил, встречаясь с губернатором Калининградской области в начале недели:«Предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение (помните) грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси, – эта попытка была обречена на провал, – подчеркнул Президент. – Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами – не получится!»