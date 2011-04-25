Каждый регион должен определить оптимальные сельхозкультуры для выращивания и сконцентрироваться на них

Такую задачу поставил Президент, посещая СПК «Городокский» Лунинецкого района. Александр Лукашенко по традиции в канун очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС совершает рабочую поездку по регионам, пострадавшим от катастрофы. Главе государства было доложено о ходе весенне-полевых работ.

25 лет чернобыльской трагедии. По традиции в эти апрельские дни глава государства совершает рабочую поездку по регионам, пострадавшим в результате аварии. Посмотреть, что сделано и что еще предстоит сделать для возрождения этих территорий. Впрочем, к ним, как и к припятскому Полесью, у Президента всегда отношение особенное.

Только прилетев, глава государства сразу отмечает: пойме Припяти уделено мало внимания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Раньше пахалась земля, когда мелиорацию провели. А потом это бросили, наверное, с середины 90-х. Коричневая нескошенная трава.

Но к этому вопросу вернутся чуть позже.

Первым делом Президенту доложили о ходе весенне-полевых работ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Что касается ранних зерновых культур, то сев завершили уже четыре области. Завершается сев сахарной свеклы, во всю сеют лен и, конечно, картофель.

Особый акцент сделали на «царице полей» – кукурузе. Раньше большую часть семян закупали за границей, теперь же расширены посевные площади. В стране работают два кукуруза-калибровочных завода. Обеспечим себя собственными семенами, удешевим кормовую базу. Кстати, белорусской селекцией уже заинтересовались французы.

Опыт выращивая различных культур уже есть. Теперь каждому региону нужно сделать ставку на то, что дает наибольшую отдачу и прибыль. И на этом специализироваться.

Александр Лукашенко:

Если здесь, к примеру, кроме клубники ничего не растет, надо думать, как возделывать ее. Если здесь растет соя и больше ничего, значит надо отдавать приоритет сое и возделывать ее.

Нельзя сеять то, что не дает хорошего эффекта.

Отношение к самой земле должно быть трепетным. Увеличивать посевные площади за счет распашки.

Александр Лукашенко:

Вот такие поля, как мы видим здесь, должны быть везде. Тогда не будет никаких вопросов ни к кому. Если это каналы, мелиоративные системы — я понимаю, когда-то забросили это всё. Я понимаю, что сегодня туда не влезешь и красиво не распашешь. Возьмите Желязковичи: там же уже весь этот пояс от леса до Припяти, где они расположены, — любо-дорого посмотреть, как в советские времена в Украине: ровненько всё, аккуратненько. Почему? Боитесь же, что Президент летает на вертолёте — а вдруг увидит? Ну так что мне, везде быть? Летайте сами, или председатели райисполкомов. Но надо напрячь всех. Тем более, что люди нас понимают, надо поставить задачу и действовать. Топливо уже найдём, техника есть.

Недостаточно уделено внимания пойме Припяти, а ведь это – дешевые корма, развитие скотоводства. В то же время, проведена огромная работа, чтобы наладить сельхозпроизводства. К примеру, Лунинецкий район.

Белорусские технологии позволяют минимизировать последствия аварии. Все больше земель возвращаются в сельскохозяйственный оборот. Здесь теперь получают экологически чистую продукцию.

На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь уже затратила свыше 19 млрд долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем, международная помощь в общем объеме никогда не превышала 1%. А ведь тогда пострадала практически четверть республики. Ущерб сравним разве что с военными действиями.

Теперь можно с уверенностью сказать: жизнь здесь возвращается в нормальное русло. Проведена работа по строительству жилья, дорог, газификации, возрождается производство.