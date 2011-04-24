А. Лукашенко: Полешуки сегодня — самый надёжный народ, оплот нашей государственности

Церковь Святителя Николая Чудотворца была построена в Петрикове в 1839 году, не так давно прихожане отметили 170-летие храма. Недавно завершились и реставрационные работы, теперь это главный храм не только города, но и только окрестностей. Именно здесь собираются вместе на церковные праздники.

Сегодня — не исключение, пришли целыми семьями. Сегодня в праздник Пасхи в храм вместе с сыном Николаем приехал и Президент Беларуси. В храме Александр Лукашенко поставил свечи.

В этот день принято обменивать подарками: епископ Туровский и Мозырский Стефан подарил президенту икону Воскрешения Христа и юбилейное издание Библии. В свою очередь глава государства передал в дар верующим икону Божьей Матери Владимирской XIX века.

Александр Лукашенко поздравил всех с праздником. Глава государства отметил, что полесский край — особенная сокровищница Беларуси, а полешуки всегда отличались своей неповторимостью и любовью к Родине.

Александр Лукашенко:

В прошлом году мы от возрождения Полесья перешли к развитиюПолесья. Мы возродили этот прекрасный край. Я понимаю, что сегодня есть большая разница между полями территориями, сельскими советами даже в Петриковском, Житковичском районах. Но всё равно это уже не то Полесье. Сегодня о полешуках, как о людях в лаптях и на островах живущих, говорится только в легендах. Да писатели наши что-нибудь придумают, чуть-чуть добавят — это художественное слово, поэтому мы им это прощаем.

Полешуки сегодня — самый надёжный народ, оплот нашей государственности. Проезжая по вашим землям, я всегда радуюсь и думаю: вот бы везде так. Я уверен, что так и будет — мы поднимем эту землю до тех красот, которых она заслуживает, которые подарила всем нам здесь природа.

Жители Петрикова долго не отпускали президента, пользуясь случаем, попросили открыть здесь станцию диагностики автомобилей: сегодня практически каждая семья стремится обзавестись собственным транспортом, а вот ремонтировать его негде. Президент поручил руководству области разобраться в ситуации. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Петрикове сегодня много молодёжи, а ведь именно так можно решить демографический вопрос.

Завтра начнётся традиционная рабочая поездка Президента Беларуси по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».