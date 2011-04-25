Александр Лукашенко начинает рабочую поездку по регионам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС

Глава государства посетит Брестскую область.

Вот уже много лет, как Президент объезжает пострадавшие от аварии районы именно в канун годовщины трагедии. Еще в середине 90-х Беларусь сделала ставку на возрождение чернобыльских регионов. С тех пор глава государства лично контролирует этот процесс.

В центре особого внимания Александра Лукашенко — белорусское Полесье и его газификация. Сложнейший для страны проект стартовал в 1999 году и уже сегодня пострадавшие районы пользуются голубым топливом.

Более 2 млрд. долларов будет направлено на реализацию Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Документ рассчитан на ближайшие пять лет и предусматривает газификацию более чем 20 тысяч жилых домов, строительство и реконструкцию артезианских скважин, водопроводных сетей. Помимо этого планируется ввести более 60 тысяч квадратных метров жилья, чтобы обеспечить им очередников, пострадавших в результате трагедии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение.