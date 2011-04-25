А. Лукашенко: Боитесь же, что Президент летает на вертолёте — а вдруг увидит?

Александр Лукашенко по традиции в канун очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС совершает рабочую поездку по регионам, пострадавшим от катастрофы. Сегодня глава государства посещает Лунинецкий район Брестской области.

В центре внимания — вопросы социально-экономического развития и благоустройства населенных пунктов региона, а также сельскохозяйственной тематики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Первым делом президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ. В частности, главе государства доложили о планах на кукурузу. Президент, кстати, не раз говорил, что это направление стратегическое, ведь мы обеспечиваем себя собственными семенами, собственным дешёвым кормом, а следовательно, удешевим животноводство. Если в целом говорить о весенне-полевых работах, глава государства потребовал бережнее относиться к каждому клочку земли.

Александр Лукашенко:

Вот такие поля, как мы видим здесь, должны быть везде. Тогда не будет никаких вопросов ни к кому. Если это каналы, мелиоративные системы — я понимаю, когда-то забросили это всё. Я понимаю, что сегодня туда не влезешь и красиво не распашешь. Возьмите Желязковичи: там же уже весь этот пояс от леса до Припяти, где они расположены, — любо-дорого посмотреть, как в советские времена в Украине: ровненько всё, аккуратненько. Почему? Боитесь же, что Президент летает на вертолёте — а вдруг увидит? Ну так что мне, везде быть? Летайте сами, или председатели райисполкомов. Но надо напрячь всех. Тем более, что люди нас понимают, надо поставить задачу и действовать. Топливо уже найдём, техника есть.

С Брестской области началась ежегодная традиционная поездка Президента Беларуси по регионам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. За эти годы, надо сказать, сделать многое, чтобы жизнь здесь становилась комфортнее. В частности, огромная работа была проведена по строительству дорог, жилья, газификации, отлаживанию сельхозпроизводства. Одна из главных задач — возродить земли, причём удаётся производить нормативно чистую сельхозпродукцию.

Сегодня Александр Лукашенко посещает Лунинец, также он посетит районную больницу: здесь недавно прошла реконструкция, улучшились условия пребывания пациентов.