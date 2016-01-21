Президент Беларуси подписал Указ, который должен повысить эффективность борьбы с недобросовестными предпринимателями

Новости Беларуси. Лекарство от лжепредпринимательства. Президент Беларуси подписал Указ, который должен повысить эффективность борьбы с недобросовестными дельцами. Все меры, закрепленные в документе, основаны исключительно на правовых, прозрачных и понятных бизнес-сообществу правилах.

В частности, теперь законодательно закреплен механизм налогообложения предпринимателей, в отношении которых вынесено предписание Комитета государственного контроля. По новым правилам, тот, кто исполнит это предписание и добровольно уплатит налоги, будет освобожден от административной ответственности. В Указе также уточнен порядок внеплановых проверок. Предусмотрен и комплекс мер по защите прав и законных интересов деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.