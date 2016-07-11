Интерес к парламентским выборам в Беларуси проявила ШОС – Лидия Ермошина

Новости Беларуси. Окружные избиркомы зарегистрировали 428 инициативных групп по всей Беларуси. Они будут собирать подписи для выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

Больше всего групп зарегистрировано в Минске, а меньше всего – в Витебской области. Причём эти данные не окончательны. Избиркомы продолжают рассмотрение заявок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, началась рассылка приглашений международным наблюдателям. Миссия БДИПЧ ОБСЕ уже объявила о наборе технического персонала среди белорусских граждан по наблюдению за выборами в парламент.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В ближайшие дни мы отправим приглашения своим коллегам. Кроме этого, будет приглашена (проявила к этому большой интерес) Шанхайская организация сотрудничества. Ее будет приглашать Министерства иностранных дел Республики Беларусь. На данный момент анкеты будущих международных наблюдателей прислали только наблюдатели, которые будут входить в миссию СНГ. Это только начало. Как правило, традиционно в Республике Беларусь около тысячи международных наблюдателей присутствуют.