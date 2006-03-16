"Гуманитарный" груз из США задержан

Палатки, теплая одежда и обувь, судя по всему, предназначалась для активистов так называемой оппозиции."Гуманитарный" груз из США стоимостью 182 тысяч долларов, состоящий из бывшего в употреблении военного имущества и обмундирования, задержали белорусские пограничники на погранпереходе "Урбаны" в Браславском районе Витебской области. Как сообщили в Государственном комитете пограничных войск Беларуси, в состав груза входили спальные мешки, палатки, теплая одежда и обувь, другое военное имущество и обмундирование. В правоохранительных органах отметили, что такое количество и сам характер американского "гуманитарного" груза указывают на то, что он может быть использован для организации палаточных городков и постоянных пикетов на улицах и площадях белорусских городов. В данной связи собеседники напомнили события на "майдане незалежности" в Киеве во время "оранжевой революции", когда именно участники палаточного городка стали главной ударной силой происходящих событий. В правоохранительных органах призвали граждан Беларуси, особенно молодежь, не поддаваться на возможные провокации, грозящие непредсказуемыми последствиями для их участников.