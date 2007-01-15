Государство ждет от местных Советов депутатов стабильности, спокойствия и решения вопросов на местах

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 14 января принял участие в голосовании на выборах в местные Советы депутатов.

За первым столичным избирательным уже не протяжение нескольких лет закрепился негласный статус VIP - участка. Здесь голосует не только Президент, но и известные люди из сферы спорта, культуры и политики. Как сообщил председатель участково-избирательной комиссии №1 Виктор Барташ, этот участок отличает особая активность избирателей, будь то выборы Президента или местные выборы.

Белорусское государство ожидает от нового созыва местных Советов "стабильности, спокойствия, решения тех вопросов, которые связаны с работой местных Советов. Я не могу сказать, что прошлый созыв местных Советов доставил какие-то проблемы нашему государству - никаких проблем не было. Я очень рад, что нам удалось выстроить дружную работу местных исполнительных комитетов и местных Советов. Они стали компактнее, намного меньше, чем раньше. Прошедший этап, приобретенный опыт после принятия соответствующих решений по оптимизации состава местных Советов и конкретизации вопросов их ведения, говорят о том, что мы поступили правильно", - выразил свое мнение Президент Александр Лукашенко.

В целях экономии Президент предлагает проводить выборы депутатов всех уровней в один срок (и в местные Советы, и в парламент, и выборы президента). "Может быть, нам как-то избирать депутатов всех уровней в один срок, президента - в другой. Так мы сэкономим приличные деньги. И население меньше будем отвлекать на эти вопросы".

О том, что выборы депутатов в местные Советы 25-го созыва состоялись, стало известно уже в воскресенье к 14.00, когда порог явки избирателей превысил 50% рубеж. Уже в 20.00 все избирательные участки закончили свою работу. Вскрытие урн прошло в соответствии с избирательным кодексом. Первые бюллетени извлекли из урн досрочного голосования, затем перешли к подсчету голосов избирателей, которые сделали свой выбор дома. В последнюю очередь обработают бюллетени, заполненные в воскресенье на участках. В процессе подсчета голосов принимали участие все члены избирательных комиссий и наблюдатели.

Все местные Советы депутатов сформированы в правомочном составе. Избрано 22.640 депутатов. Уже в скором времени они приступят к своей работе - улучшению жизни своих избирателей, информировали в Центризбиркоме.

Нынешние выборы отличались достаточно высокой активностью избирателей. Явка по Беларуси обеспечена на 79%. Самый высокий показатель - в Витебской области. Там бюллетени для голосования заполнили 90,4% избирателей. Выборы были организованными, на них работало как никогда много наблюдателей - более 19 тысяч.

Кроме того, проведение местных выборов в один тур позволило сэкономить примерно 40% средств от общей сметы. Однако говорить об эффективности нововведений в избирательном законодательстве Беларуси, предусматривающих данную норму, по мнению Лидии Ермошиной, до подведения итогов выборов пока рано. Она также сообщила, что в течение всего дня голосования в ЦИК поступило всего 6 письменных жалоб, все остальные были устными и в основном быстро решались на местах. Окончательные итоги местных выборов подведут 18 или 19 января. Предварительные - будут готовы сегодня на основании сведений, поступивших по телефону от региональных избирательных комиссий. Как отметили в Центризбиркоме, сильно отличаться предварительные и окончательные итоги не будут. Разница составит всего лишь десятые доли процента.

На избирательном участке №1 Минска Президент ознакомился также с организацией работы участковой комиссии и пообщался с людьми.

В выборах депутатов местных советов приняли участие послушницы Гродненского женского монастыря.

На выборах в местные советы депутатов предусмотрена и возможность голосования на дому. Она предоставляется тем гражданам, которые в силу ряда причин не в состоянии самостоятельно добраться до избирательных участков - инвалиды и престарелые люди. Наиболее широко подобный вид голосования практикуется в сельской местности.

Избиратели отмечают высокую организацию выборов и даже душевную теплоту на избирательных участках. Кандидатов отбирают не только по профессиональным и деловым качествам, а также по стремлению сделать нашу жизнь лучше.