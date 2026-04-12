Ветренко: ЕС сказал Зеленскому «фас» – и тот организовал травлю Орбана

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС:

В начале парламентской гонки, 50 дней назад, Киев, я бы сказала, играл одну из главных ролей и грязную роль. Потому что Брюссель фактически, извините за сленг, сказал Зеленскому «фас». И он организовал буквально травлю представителя суверенного государства, которая перешла в формат даже личностных угроз и угроз членам семьи. Зеленский сам бы никогда не решился на это. Безусловно, добро на это ему дал Брюссель. И более того, сказал, что нужно опустить все карты и все возможности, все ресурсы для того, чтобы снизить рейтинг Орбана.

Кстати, если верить социологическим опросам, коллега очень правильно сказал: сложно нам, социологам, последний год в Венгрии следить за соцопросами, потому что там борются два аналитических центра, две социологии, которые очень ангажированы, и только мы уповаем на мнение коллег рядом, из-за рубежа, которые неангажированно что-то меряют, и можем по ним делать какую-то аналитику. Так вот, после того, как была организована Зеленским с подачи Брюсселя травля Орбана, даже у конкурентов, у «Тиса», у агентств, которые стоят за ним, рейтинг Орбана чуть-чуть пополз вверх. То есть здесь совершенно было не учтено то, что работает внутри страны.