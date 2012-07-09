Формирование окружных электоральных групп на парламентские выборы завершилось 9 июля в Беларуси

Новости Беларуси. 9 июля в Беларуси завершилось формирование окружных избирательных комиссий. Самый большой конкурс зарегистрирован в Минске и Гомельской области — по два человека на место. Среди них — представители политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов. Следующим этапом подготовки станет образование избирательных участков в округах. Выдвижение кандидатов в депутаты начнется с 15 июля. После их регистрации развернется предвыборная агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Цуран, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:

Мы основывались на том, чтобы это были сбалансированные комиссии, по максимуму представляющие общественные объединения и политические партии. По критериям люди должны были уже себя зарекомендовать в работе комиссий в различных избирательных кампаниях предыдущих лет.

Всего сформировано 110 избирательных округов по всей республике. Столько же кандидатов — по одному от каждого округа — получат депутатский мандат в ходе финального этапа выборов в Палату представителей Национального собрания. Основной день голосования назначен на 23 сентября.

Владимир Гуринович, начальник управления организационно-кадровой работы Миноблисполкома:

В ближайшие два дня пройдут заседания уже этих утверждённых составов окружных комиссий. И уже непосредственно начнётся выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.