Ермошина: Имеют место попытки проведения определенных провокаций во время начавшейся избирательной кампании

Новости Беларуси. Миссия наблюдателей СНГ приступает 25 июля к работе в Беларуси. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече с председателем Центризбиркома Беларуси Лидией Ермошиной.

25 июля будет открыт штаб миссии в Минске на улице Кирова, 17. Позже отделения появятся во всех областях. Долгосрочное наблюдение за выборами депутатов в Палату представителей будут вести примерно 30 человек, а непосредственно в дни выборов в нашей стране будет находиться около 300 наблюдателей от СНГ. Портфель наблюдателя и удостоверение под номером один вручили Сергею Лебедеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

В состав миссии СНГ входят люди опытные. В отличие от западных миссий, у нас нет в числе наблюдателей безработных, студентов.

Мы будем встречаться с представителями органов власти, занимающимися избирательным процессом, членами окружных избирательных комиссий. По мере формирований и участковых избирательных комиссий. Будем следить за подготовкой к выборам. Также будем встречаться с представителями кандидатов в депутаты, в члены Парламента.

Окружные избирательные комиссии Беларуси зарегистрировали 230 инициативных групп по сбору подписей избирателей для выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания пятого созыва. Как отметила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, из числа потенциальных кандидатов в депутаты 66 заявили о своей принадлежности к той или иной политической партии.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Имеют место попытки проведения определенных провокаций во время начавшейся избирательной кампании. Я считаю провокациями попытки зарегистрировать инициативные группы лиц, которые не обладают избирательным правом. Никогда так массово не осуществлялось выдвижение по большому количеству избирательных округов. Когда, по сути дела, количество заявлений, количество зарегистрированных лиц – это очень большие разницы. У нас 85 отказов регистрации инициативных групп. Но, на самом деле, речь идет только о 15 физических лицах.