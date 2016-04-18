Эффективнее решать задачи социально-экономического развития Беларуси требует Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Более эффективно решать социально-экономические задачи – такое требование Президент Беларуси поставил перед высшими должностными лицами страны, правительством, Национальным банком и губернаторами. Во Дворце Независимости прошло масштабное совещание, в котором участвовали более 70-ти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ответственность за финансовое состояние дел в государстве несут, в том числе и 12 высших должностных лиц. А главным мерилом эффективности их работы выступают реальные результаты. Если их не будет, то последуют соответствующие кадровые решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошлом году мы договорились о развитии нашей страны в текущем году. Были поставлены конкретные задачи. Тогда мы договорились, что по полугодию мы дадим серьезную оценку работе соответствующих структур по развитию Беларуси в этом году и выполнению доведенных заданий. Матрица задач для вертикали власти у меня на столе. Красным цветом обозначено то, что не исполнено. Синий цвет – успехи в выполнении плановых заданий. Красный цвет не просто преобладает – эта матрица в целом в красном цвете. У вас еще есть квартал для того, чтобы сгруппироваться и показать соответствующие результаты. Если нет, придут другие люди, которые должны этим заниматься. Поэтому собирайтесь вместе и действуйте. Если кто-то что-то не тянет, вносите немедленно предложения. Спрятаться за спину кого бы то ни было не получится. Еще раз хочу предупредить Администрацию Президента. Все решения мною приняты. Ваша задача, как политического штаба Президента, осуществляющего главный контроль за работой подведомственных Президенту структур, четко и однозначно докладывать, что происходит и что будем делать. Не затягивая, не бюрократизируя ни один из процессов, не пропуская мимо ни одного из толковых предложений.

На совещании обсуждали целый спектр вопросов. В том числе, что делают предприятия для снижения себестоимости продукции и диверсификации экспорта. В то же время Президент предостерег чиновников от необоснованных увольнений или урезания соцпакетов. Актуальной остается задача и по созданию новых рабочих мест.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Показатели марта заметно отличаются от того, что было в начале года. Наметился рост определенных показателей, прежде всего валового внутреннего продукта. Движение в положительном направлении есть. Но, к сожалению, этого движения пока меньше, чем то, что планировалось. Поэтому Президент критиковал правительство за то, что мы не в полной мере реализовываем резервы. Прежде всего это требование касается снижения затрат, снижения себестоимости продукции.