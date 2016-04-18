Ситуация в экономике и меры по повышению её эффективности – Президент Беларуси проводит совещание с высшими должностными лицами

Новости Беларуси. Более эффективно решать социально-экономические задачи – такое требование Президент Беларуси поставил перед высшими должностными лицами страны, правительством, Национальным банком и губернаторами. Во Дворце Независимости проходит масштабное совещание. В нем участвуют более 70-ти человек. На повестке дня два основных вопроса – подвести итоги за первый квартал этого года и определить меры по повышению эффективности экономики.

Александр Лукашенко отметил, что пришло время оценить результаты проделанной работы и усилия каждого, на кого возложена ответственность за экономическое положение дел в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В прошлом году мы определили, отчасти, и стратегию нашего развития, хотя этому будут посвящены два мероприятия в текущем году. Первое – послание Президента белорусскому народу и парламенту. Оно будет кратким, ориентированным на этот год с элементами стратегии. Но самое главное – Всебелорусское народное собрание, где будут окончательно, с учетом нашего опыта, достигнутых результатов и недостатков определены перспективы на пятилетку и далее. В прошлом году мы договорились о развитии нашей страны в текущем году. Были поставлены конкретные задачи. Тогда мы договорились, что по полугодию мы дадим серьезную оценку работе соответствующих структур по развитию Беларуси в этом году и выполнению доведенных заданий. Матрица задач для вертикали власти у меня на столе. Красным цветом обозначено то, что не исполнено. Синий цвет – успехи в выполнении плановых заданий. Красный цвет не просто преобладает – эта матрица в целом в красном цвете. Хотелось бы услышать объяснения в связи с этим.

Президент отметил, что экономический штаб страны составляет правительство и губернаторы. Но ответственность за финансовое состояние несут и 12 высших должностных лиц, и главным мерилом эффективности их работы выступают реальные результаты. Если их не будет, то последуют соответствующие кадровые решения.

Все подробности совещания в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.