Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано посетит Белорусскую АЭС 18 апреля

Новости Беларуси. И начнем с темы науки и мирного использования ядерных технологий. Строительную площадку Белорусской АЭС в Островце посетит генеральный директор МАГАТЭ. Сегодня Юкия Амано прибудет в нашу страну с рабочим визитом.

Ожидается, что гость встретится с министром иностранных дел и представителями других органов госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, руководитель Международного агентства по атомной энергии изучит новинки, представленные на выставке «Атомэкспо Беларусь-2016», которая завтра откроется в Минске.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс- секретарь МИД Республики Беларусь:

Прыярытэтамі ўзаемадзеяння з Агенцтвам з’яўляюцца развіццё нацыянальнай ядзерна-энергетычнай інфраструктуры, у тым ліку ўмацаванне кадравага патэнцыялу галіны і рэгулюючага органа, а таксама ахова здароўя, рэабілітацыя рэгіёнаў, пацярпелых у выніку аварыі на ЧАЭС.

Политические контакты правительства Беларуси и руководства МАГАТЭ осуществляются на стабильно высоком уровне. В подтверждение факт регулярности визитов в нашу страну экспертов агентства. В 2015 году Беларусь была избрана в Совет управляющих МАГАТЭ на 2015-2017 годы.