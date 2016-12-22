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Движение по завершенной второй Минской кольцевой автомобильной дороге открылось 22 декабря

22 декабря 2016 07:16
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Новости Беларуси. 22 декабря открылось движение по завершенной второй Минской кольцевой автомобильной дороге. Символическую ленту перерезал Президент Беларуси.

Общая протяженность новой МКАД – около 160 километров. Причем участок длиной 88 километров проходит в новом направлении, а остальная часть совмещена с существующими магистралями. Второй этап строительства соединил Гродненскую и Московскую трассы.

Бетон на этом участке уложили еще осенью, теперь он приобрел необходимую прочность. Обустроены обочины, съезды, развязки, барьерные ограждения. Установлены знаки, шумовые экраны, сетки от животных и информационные табло для водителей. Подсчитано, что интенсивность движения по новой кольцевой составит 4,5 тысячи автомобилей в сутки. Она будет возрастать из-за снижения нагрузки на первую кольцевую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Автодороги Беларуси

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