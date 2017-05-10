Детские вопросы о недетских проблемах. Пионеры Беларуси встретились с членами Совета Республики

Новости Беларуси. О будущем страны с подрастающим поколением. 10 мая здание Совета Республики наполнилось детскими голосами. На встречу с сенаторами приехали пионеры из всех регионов страны. Это участники детского парламента. С опытными политиками юные белорусы обсуждали серьезные вопросы. Говорили о будущем детского парламентаризма, о роли государственной символики в жизни общества и о молодежной политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Котенев, ученик средней школы № 2 Смиловичей:

Половина нашей земли разговаривает на русском, а про белорусский как будто все забыли. Я хочу, чтобы хотя бы некоторая часть нашей земли разговаривала на белорусском языке.