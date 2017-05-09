Президент Беларуси высказал мнение о ситуации в Европе с беженцами с Ближнего Востока

Новости Беларуси. После официальных торжеств на площади Победы в Минске Президент пообщался с журналистами. О ситуации в мире, безопасности, развитии регионов и о положении дел в белорусском хоккее – об этом и не только высказался Александр Лукашенко, отвечая на вопросы репортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент:

За последние два года мы приняли уже более 160 тысяч переселенцев из Украины. Как вы думаете, почему мы не видим проблему в том, что к нам приезжают люди, а вот волна беженцев с Востока Европу буквально с ног на голову ставит?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важно же, с каким настроением и откуда едет человек. Давайте параллель вашу возьмем. К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали для того, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они едут к нам как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение. Что происходит на Ближнем Востоке, откуда хлынула волна переселенцев в Европу? Туда пришли в том числе и европейцы. Помните эту арабскую дугу. И начали с Туниса. Начали бомбить, разбили, переворошили. Демократию принесли. Дальше – больше. Ливия. И пошли по кольцу. Сегодня Ирак, Сирия, Афганистан – все стерто с лица земли. Они пришли и разрушили их дом, они убили их детей, родных и близких. И вот они хлынули. Одни – с целью мести, вторые – с целью найти работы, потому что есть нечего. И как их приняли? Резервации, отдельные поселения. Они посоздавали свои анклавы там с этим настроением. Вот в чем принципиальная разница. Поэтому надо быть внимательнее, добрее к людям. Тогда доброту получишь и ты.