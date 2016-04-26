«Cтрельбой по воробьям» назвал Президент Беларуси обнародование «панамского архива»

Новости Беларуси. 26 апреля глава государства ответил на вопросы журналистов.

Обнародование, так называемого, «панамского архива», после которого в ряде стран разразились коррупционные скандалы, Александр Лукашенко назвал (цитата) «стрельбой по воробьям», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как человек, который в Беларуси больше, чем кто-либо, связан с этими проблемами – борьбой с коррупцией. Вы, наверное, помните. Еще с парламентских времен мне пришлось заниматься в парламенте этими вопросами. Я должен сказать, что те материалы, которые представлены, и тот скандал с замашкой на коррупционность – он критики не выдерживает. У нас коррупционеров в мире несоизмеримо больше, и людей, которые имеют доходы незаработанные, они не названы практически. Это попытка какая-то подступиться, может быть, если смотреть с точки зрения честных людей, которые подняли этот гвалт. Вот с точки зрения этих честных людей только попытка подступиться к разоблачению коррупционных действий вот этой мировой мафии, жуликов всего мира. Что касается вообще этого скандала панамского, хорошо, что он произошел. Хоть на какое-то время негодяев, которые берут чужое и воруют, хотя бы немножко припугнут. Есть другая сторона: будут более изощренными. Как воровали, так и будут воровать. Не нашлось такого метода, чтобы где-то в самую цель, в самый центр ударить по коррупционерам. Не нашлось. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Ну, а вот этот весь шум из ничего – это и есть та политическая составляющая, о которой вы говорите. Конечно, она политическая, нежели практическая. Но весь мир увидел, насколько коррумпирован этот самый мир и кто больше всего коррумпирован. Это, конечно, не ельские люди и даже не гомельские. И даже, может быть, если они есть, то немного в Беларуси. А это там, среди богатых. Кто имеет огромные доходы от нефти, газа, от того, что Господь всем дал, в землю положил. Именно там эти основные коррупционеры. Если бы было желание, к примеру, у американцев показать эту коррупционную составляющую этого мира с точки зрения денег, они бы показали. Потому что все это в основном в валюте, в долларах. А каждый доллар у американских финансовых структур перед глазами. Те, кто богачи, и те страны, граждане которых самые богатые, и те государства – там больше всего коррупции. Но им это не надо. Они так. Выстрелили, можно сказать, не знаю из чего, по воробьям.