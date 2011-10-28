Что Беларуси интересно в Таджикистане?

Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан. В Таджикистане сегодня реализуются большие проекты по развитию экономики и производства. Беларусь готова к ним подключиться.

Во-первых, это сфера энергетики. Cтрана возводит много гидроэлектростанций и белорусские специалисты могут быть полезны. Плюс нужно много большегрузной и карьерной техники, которая вполне могла бы быть белорусской. Второе большое перспективное направление — обновление парка сельхозмашин. На полях Таджикистане сейчас работает очень много выработавших ресурс тракторов. Машины белорусской марки здесь хорошо известны и страна не против использовать белорусский бренд и дальше.

Самой масштабный проект - это предложение создать в Таджикистане сборочное производство тракторов марки «Беларус». Но в Душанбе есть программа развития общественно наземного транспорта. Ею предусматривается закупка и троллейбусов. И белорусам здесь тоже есть что предложить. «Белкоммунмаш» — хорошо раскрученный бренд на рынке СНГ. В перспективе вполне возможно появление еще одного сборочного предприятия. С этой продукцией можно будет выходить и на рынки соседних стран.

По окончании переговоров Беларусь и Таджикистан подписали целый пакет двусторонних документов. Главные из них - договор о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве и межгосударственная программа долгосрочного сотрудничества между нашими странами на 2011-2020 годы.

29 октября официальный визит Александр Лукашенко в Таджикистан продолжится. Программой пребывания главы государства предусмотрено посещение Парламента и общение со студентами технологического университета, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.