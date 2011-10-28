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В Ливии, несмотря на смерть Каддафи, нарастает вооруженное сопротивление новым властям

28 октября 2011 12:06
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После жестокого убийства мятежниками лидера Джамахирии Муаммара Каддафи, жители начали организовывать вооруженные отряды, к которым присоединяется все больше людей.

По ночам участились случаи нападения на блокпосты новых властей. На улицах городов идут бои. Такая ситуация объясняется массовыми грабежами и убийствами со стороны бойцов Переходного национального совета Ливии. Беженцы, которые возвращаются в родные города, обнаруживают там разграбленные и разрушенные авиацией НАТО и орудиями повстанцев дома, и бандитов, устраивающих погромы под флагами «новой Ливии».

Новое правительство уже сообщило, что страна будет жить по законам шариата. А это предполагает побивание камнями неверных жен и «кяфиров», битье плетьми, повешение, рубка голов и отрубание рук. В стране находят все больше трупов ливийцев, застреленных без суда и следствия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

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