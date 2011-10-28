Лукашенко - Эмомали Рахмону: Нет в мире государства, которое бы желало столько добра Вам и Вашему народу, сколько желаем мы

Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан. Сегодня глава нашего государства встретился со своим коллегой Эмомали Рахмоном.

Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь готова договариваться с Таджикистаном по любым вопросам. В центре внимания двух лидеров — вопросы развития экономики. В частности, увеличение взаимного товарооборота и развитие производственной кооперации.

Александр Лукашенко:

Я хочу сказать главное — о наших чувствах к Вам, о наших чувствах к таджикскому народу. Это древний народ, это народ, который дал цивилизацию, многим народам. И нет в мире государства, которое бы желало столько добра Вам и Вашему народу, сколько желаем мы. Мы искренни в наших отношениях с Таджикистаном, и будьте уверены, что мы эту политику будем постоянно проводить.

Сейчас переговоры проходят в расширенном составе. Стороны обсуждают сотрудничество в интеграционных объединениях и вопросы международной повестки дня, а также взаимодействие в сферах культуры, науки, образования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и другие перспективные направления.

Программой визита сегодня также запланировано посещение Президентом Беларуси одного из промышленных предприятий в Душанбе. Это современный кабельный завод, первый и единственный в центрально-азиатском регионе и четвертый на территории СНГ. Вечером в честь главы нашего государства от имени Эмомали Рахмона будет дан официальный обед, в ходе которого лидеры продолжат общение.