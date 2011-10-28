Эмомали Рахмон: Отношения с Беларусью занимают одно из ведущих мест во внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии Таджикистана

Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Таджикистан.

Стороны обсудили широкий спектр тем в торгово-экономической сфере. Это вопросы поставок белорусской большегрузной и карьерной техники для работы на строительных площадках гидроэнергетических объектов и горнодобывающей отрасли Таджикистана, наращивание экспорта белорусской сельхозтехники и помощь агропромышленному сектору Таджикистана. Кроме того, обсуждается участие белорусских компаний в проектировании и строительстве крупных инфраструктурных проектов, комплексов и агрогородков, создании транспортных коммуникаций, вопросы гуманитарного сотрудничества, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам очень импонирует то, что руководство Таджикистана прагматично, по-хозяйски инвестирует средства в свою экономику. В эту эпоху глобальной политической нестабильности, мирового финансово-экономического кризиса наши страны идут по пути государственности, уверенного нарастания экономического развития.

Эмомали Рахмон, Президент Республики Таджикистан:

Отношения с Беларусью занимают одно из ведущих мест во внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии Таджикистана. И мы заинтересованы в их поступательном развитии. В целом мы удовлетворены динамикой нашего взаимодействия — за последние годы нам удалось разнообразить и насытить практическим содержанием наше двустороннее сотрудничество.

В Душанбе стороны заключили долгосрочный договор о торгово-экономическом сотрудничестве до 2020 года.