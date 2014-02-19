Беспорядки в Украине: в Киеве более 30 человек погибли за сутки, свыше 800 ранены, 20 февраля – день траура по погибшим

Новости Украины. 18 февраля в 17:00 на всей территории Украины был введен режим антитеррористической операции. О решении объявил глава Украинской Службы Безопасности. Причиной, подтолкнувшей силовиков на этот шаг, был назван факт получения радикалами из числа противников властей доступа к полутора тысячам единиц огнестрельного оружия. При этом о конкретных действиях правоохранителей, последовавших за объявлением, сведений пока нет.

Однако, ситуация в Украине в последние двое суток меняется так быстро и так к худшему, что говорить о конкретике не приходится в принципе. Разве что о том, что на данный момент уже подтверждена гибель почти трех десятков человек, включая около десяти милиционеров, и ранение почти восьми сотен участников кровавых ночных событий по обе стороны подожженных баррикад.

20 февраля объявлен в Украине днем траура по погибшим в беспорядках.

Резко ситуация в стране накалилась накануне. Днем, после провала парламентских слушаний по конституционной реформе, в правительственном квартале Киева начались стычки сторонников прозападной оппозиции и милиции. К вечеру в различных СМИ появились очень различные данные о первых жертвах.

В условиях нарастающей напряженности, власти и оппоненты обменялись призывами, которые не смогли остановить рост насилия. Ночью милиция, приказывая всем покинуть Майдан, частично блокировала площадь и попыталась очистить ее. В ответ полетели коктейли Молотова. Киев запылал. Пожарные не смогли вовремя подобраться к полыхающему Дому профсоюзов. Пламя охватило все этажи здания. Этой ночью в центре украинской столицы вспыхнула и Киевская консерватория.

К утру в центре столицы сгорел ряд зданий. Но правительственный квартал остался под контролем силовиков. Впрочем, несколько других знаковых точек, включая Главпочтамт, все же были захвачены разными группами протестующих включая праворадикалов.

К этому времени администрации в части западных областей Украины также оказались в их власти. Позже из регионов стали приходить сообщения и о том, что от губернаторов силой требуют подписания заявлений об отставке. В Волыни главу области, отказавшегося сделать это, избили и пристегнули наручниками на сцене Майдана местного. Во Львове захвачены здания практически всех силовых ведомств и областная администрация. Управления прокуратуры и МВД атакованы и в Тернополе.

Митинги, но уже против Майдана киевского, прошли на востоке Украины. Там, как сообщают СМИ, были разгромлены штабы партий, политического спектра оппозиции.

Дипломаты ряда западных стран, все эти дни проводившие активные консультации с политическими противниками официального Киева, сегодня сделали заявления о санкциях и даже о необходимости формирования переходного правительства страны. Но власти над улицами на данный момент нет ни у них, ни у глав политических партий Украины... Да и у кого она, ответа нет ни у кого.

Чтобы не допустить эскалации конфликта, украинские власти рекомендовали всем предприятиям объявить этот день выходным. 19 февраля также не будет работать метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На официальном сайте президента Украины появилось Обращение к гражданам. В нем Виктор Янукович призвал протестующих пойти на компромисс и остановить конфликт ради будущего страны, заявив, что власть приобретают не на улицах, а на избирательных участках.

МИД Беларуси выражает обеспокоенность обострением обстановки в центре Киева. Такие радикальные и противоправные методы разрешения внутриполитических разногласий являются недопустимыми. Беларусь по-прежнему выступает за урегулирование политического кризиса в Украине путём цивилизованного диалога и без какого-либо вмешательства извне. Министерство иностранных дел выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в стране и принятие взвешенных решений в интересах украинского народа.

Пункты пропуска на белорусско-украинской границе работают в штатном режиме. Тем не менее, Госпогранкомитет Беларуси советует учитывать непростую ситуацию, сложившуюся в Украине, и выбирать другие маршруты движения. В то же время в пограничном ведомстве не исключают, что из-за сложившейся обстановки могут пострадать и белорусские граждане, в первую очередь, грузоперевозчики, которые следуют транзитом через территорию Украины.

Как стало известно, Госпогранкомитет Беларуси опроверг информацию о не пропуске рейсовых автобусов Минск-Киев на границе с Украиной. Таких фактов зарегистрировано не было. Вместе с тем в пограничном ведомстве не исключают, что проблемы у перевозчика могли возникнуть уже непосредственно в самой Украине по дороге в Киев. Между тем, с сегодняшнего дня автобусные рейсы из Минска в Киев будут временно выполняться только до пункта «Чернигов».

А вот на украинско-польской границе ситуация более напряжённая. Поступает информация о блокировании некоторых пунктов пропуска. В частности около 40 человек перекрыли дорогу возле погранперехода «Краковец». На месте образовалась очередь из грузовиков. Протестующие их не пропускают и жгут автомобильные покрышки на проезжей части.