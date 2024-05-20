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Как белорусы помогут наладить мирную жизнь в Карабахе? Анонс ток-шоу «По существу»

20 мая 2024 08:09
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Беларусь – Азербайджан. Какие политические сигналы миру были поданы с берегов Апшеронского полуострова на минувшей неделе? Почему наши страны объединяет не только экономическая выгода? И как белорусы помогут в возрождении мирной жизни в Карабахе?

Международный кейс, привезенный из зарубежного визита белорусской делегации, этим вечером вместе с экспертами разберут на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу». Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира наведите камеру смартфона на QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.

Не пропустите ток-шоу «‎По существу»‎ 20 мая в 18:30.

# Международная политика

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