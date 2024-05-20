Как белорусы помогут наладить мирную жизнь в Карабахе? Анонс ток-шоу «По существу»

Беларусь – Азербайджан. Какие политические сигналы миру были поданы с берегов Апшеронского полуострова на минувшей неделе? Почему наши страны объединяет не только экономическая выгода? И как белорусы помогут в возрождении мирной жизни в Карабахе?

Международный кейс, привезенный из зарубежного визита белорусской делегации, этим вечером вместе с экспертами разберут на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу». Участником дискуссии может стать каждый. Со стартом эфира наведите камеру смартфона на QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.