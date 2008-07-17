Беларусь-Венесуэла: друзья и деловые партнеры

Как сообщил председать правления общества «Беларусь-Венесуэла» Анатолий Морозевич в интервью нашей телекомпании, несмотря на большое географическое расстояние и разницу в культуре, наши народы стремятся налаживать взаимодействие во всех областях. Общество дружбы «Беларусь – Венесуэла» было создано несколько месяцев назад и призвано активизировать человеческие контакты двух стран.

Общество дружбы «Беларусь – Венесуэла» было создано несколько месяцев назад и призвано активизировать человеческие контакты двух стран.

Взаимоотношения Беларуси и Венесуэлы изначально задумывались и прорабатывались как отношения комплексного долгосрочного характера. При первых же контактах с Венесуэлой стало понятно: обе стороны заинтересованы в углубленном сотрудничестве по широкому кругу отраслей: от торгово-экономической до инвестиционной, социальной и культурной.

Совершенно очевидно, что Венесуэла, будучи государством и страной с богатыми природными ресурсами, имеет серьезную потребность в наращивании промышленного, технологического потенциала своей экономики. Во всех этих сферах Беларусь может оказать существенное содействие.

Минск в этом сотрудничестве имеет и свой интерес - в энергетической области. Поскольку это соответствует концепции энергетической безопасности нашего государства и получении альтернативных источников энергии и дополнительных маршрутов энергоснабжения.

В декабре 2007-ого во время визита Александра Лукашенко в Каракас состоялось открытие месторождений, которые будет осваивать Беларусь. Сейчас у нас доступ к двум из них. Одно - на востоке страны- Гуара Эсте. Второе - с не менее мелодичным названием Лагомедио – на западе страны. Если Беларусь задействует эти месторождения по полной, это даст возможность добывать порядка 900 тысяч тонн нефти в год.

Есть также договоренность, что Беларусь получит доступ еще к нескольким месторождениям, на которых будет работать созданное белорусско-венесуэльское нефтяное СП. Введение в эксплуатацию этих дополнительных месторождений позволит нам увеличить добычу нефти на венесуэльской территории как минимум до 2 миллионов тонн в год. Но это перспектива нескольких ближайших лет.

Контакты на высшем уровне между нашими двумя странами весьма интенсивны: президент Уго Чавес уже дважды побывал в Беларуси, и относительно недавно состоялся визит в Венесуэлу нашего Главы государства. Следуя практике предыдущих лет (а Уго Чавес прилетал в Минск исключительно летом: в конце июня 2007 года и в конце июля 2006), руководитель Боливарианской Республики в ближайшее время вновь может совершить белорусское турне.