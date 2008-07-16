Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в белорусском опыте по противодействию торговле людьми

Они ознакомились с материально-технической базой и организацией учебного процесса центра. А также приняли участие в дискуссии на тему "Социальные и медицинские последствия торговли людьми".

По прибыльности торговля людьми занимает третье место после торговли наркотиками. И Беларусь знакома с проблемой не понаслышке – ведь страна находится на перекрестке миграционных потоков. Поэтому год назад в Минске был создан международный учебный центр по борьбе с работорговлей – первый в Европе. Тем самым Беларусь продемонстрировала политическую волю и решимость в борьбе с этим злом. И достигла значительных результатов в этой области. В учебном центре успели побывать делегации из многих стран. А сегодня приехали правоохранители из Арабских Эмиратов.

На выбор специалистов повлияли не только уникальность Центра, но и достижения Беларуси в борьбе с работорговлей. О своих инициативах в этом направлении наша страна не раз заявляла с высших мировых трибун. Теперь белорусский опыт перенимают соседи. В учебном центре прошли обучение представители 10 стран-участниц СНГ. Начался пятый учебный сбор. Коллеги из эмиратов вполне могут успеть прислать своих слушателей.

Завтра делегация из эмиратов встретится с руководством МВД Республики. В частности, их интересует государственная программа Беларуси по борьбе с торговлей людьми. Позиция Беларуси неизменна - усилия в борьбе с работорговлей надо объединять. Ведь проблема – международная и Беларусь готова к сотрудничеству с зарубежными правоохранительными структурами.



Сегодня делегация из правоохранительных ведомств этой страны посетила Международный учебный центр по борьбе с работорговлей и незаконной миграцией.